LIVE Paolini-Potapova 0-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra partirà al servizio

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, la partita tra Paolini e Potapova è iniziata con il primo punto ancora da assegnare. Paolini ha vinto il sorteggio e ha deciso di iniziare al servizio. La sfida tra le due giocatrici prosegue con il punteggio di 0-0, mentre i fan seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

23:39 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. 23:38 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 23:30 Buonasera a tutti amici di OA Sport! È appena terminato il match tra Cirstea e Shnaider con la romena che ha vinto con lo score di 6-2 7-6. Nel match precedente sul Campo Raducanu ha sconfitto Zakharova per 6-1 6-3. A breve Paolini scenderà in campo al suo debutto al WTA 1000 di Indian Wells opposta a Potapova. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'esordio in quel di Indian Wells della portacolori del bel paese Jasmine Paolini, che nel secondo turno del WTA 1000 americano se la vedrà contro la tennista russa recentemente naturalizzata austriaca Anastasia Potapova.

Programma Day 3 Indian Wells Campo Centrale ore 20.00 BERRETTINI ZVEREV ore 03.00 SINNER SVRCINA Stadio 3 21.30 circa MUSETTI FUCSOVICS Stadio 4 Terzo incontro PAOLINI POTAPOVA Stadio 6 Ore 20.00 COBOLLI KECMAN