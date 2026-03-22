CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 18.30 Tra mezz’ora prenderà il via la seconda gara domenicale dell’anno per la classe regina, in programma sulla pista inedita (almeno nel XXI secolo) di Goiania. 18.25 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta del Gran Premio del Brasile 2026, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. 14.55 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport! Appuntamento alle 19:00 con la gara lunga! Restate con noi per tutti gli altri aggiornamenti dal GP del Brasile! 14.54 Questa la classifica: Marco Bezzecchi (Aprilia) — 1:17.824. Marc Marquez (Ducati) — 1:18.117 (+0.293). Alex Marquez (Ducati) — 1:18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: si parte alle 19.00, Bezzecchi e Di Giannantonio puntano al podio

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole dopo una qualifica pazza! Bene Bezzecchi, alle 19.00 la Sprint

LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio si tiene alle spalle Marquez e BezzecchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Bagnaia è l’unico in top10 con una gomma media al posteriore: vediamo se sarà un vantaggio nel finale.

Una raccolta di contenuti su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Brasile: dove vederlo e a che ora; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA.

MotoGP diretta Gp Brasile: segui la gara di Bezzecchi, Bagnaia e Marquez LIVEDi Giannantonio sulla VR46 parte davanti a tutti, poi i due rivali per il titolo. Più dietro l'italiano della Ducati: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Diretta GP Brasile MotoGP, LIVE Goiania: Di Giannantonio riparte in pole, Marquez in agguato, Bagnaia dietroIl racconto in diretta del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 31 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 22 ... sport.virgilio.it

È tempo di nuove storie @terruzzigiorgio è passato dal BSMT. Una delle firme più iconiche del giornalismo sportivo italiano. Dalla Formula 1 alla MotoGP, ma sempre andando oltre la gara. Perché non è solo passione per i motori… è il modo in cui li rac facebook

#MotoGP #BrazilianGP Fabio Quartararo non si dovrebbe mai discutere. Nella contemporaneità l'anomalia è quando non riesce a far la differenza rispetto agli altri piloti Yamaha. Non quando, nella consuetudine, la fa sempre. Quando c'è l'occasione, non si tir x.com