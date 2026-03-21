LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio si tiene alle spalle Marquez e Bezzecchi

Durante il Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP, Di Giannantonio ha mantenuto la posizione davanti a Marquez e Bezzetti durante la corsa in diretta. Bagnaia, invece, è l’unico tra i primi dieci a usare una gomma media al posteriore, con l’incertezza di un possibile vantaggio nel finale. I fan possono aggiornarsi sulla gara cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Bagnaia è l’unico in top10 con una gomma media al posteriore: vediamo se sarà un vantaggio nel finale. -9 Marquez suona la carica e si porta soli 7 decimi da Di Giannantonio. -10 Bezzecchi in grande difficoltà: viene scavalcato dal compagno di squadra Martin dopo un errore. Adesso deve mantenere la calma. -10 Di Giannantonio ci crede! 1.2 su Marquez! Quartararo continua a perdere posizioni: è in bagarre con Ogura. -11 La classifica aggiornata: 1 Fabio Di Giannantonio (#49) – 1:18.143 2 Marc Marquez (#93) – +1.258 3 Marco Bezzecchi (#72) – +1.864 4 Jorge Martin (#89) – +2.062 5 Fabio Quartararo (#20) – +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio si tiene alle spalle Marquez e Bezzecchi Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole provvisoria, cadono Marquez e Bagnaia, Bezzecchi in seconda fila MotoGp, Gp Brasile 2026: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e MarquezÈ di Fabio Di Giannantonio la pole position del Gp Brasile 2026, valido per il mondiale MotoGp. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. LIVE MotoGP Brasile, la gara sprint in diretta: Di Giannantonio in pole, via dopo il caos della buca in pistaIn diretta dal circuito di Goiana il MotoGp Brasile. Alle 19 al via la gara sprint. Di Giannantonio in pole dopo le qualifiche. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. Leggi le notizie i ... fanpage.it LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: si comincia dopo la lunga attesa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 20.16 Visto tutto quanto accaduto, ... oasport.it "Sono molto contento di essere qua a Goiania, hanno fatto un grandissimo lavoro per riportare la MotoGP. L'Italia mi manca un po', quando posso ci vado. In Formula 1 è stato incredibile aver visto la prima vittoria di Kimi Antonelli, l'ho conosciuto quando corre facebook MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com