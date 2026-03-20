LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | esame per Bezzecchi e l’Aprilia si comincia con ritardo

La prima sessione di prove libere del GP Brasile 2026 di MotoGP inizierà alle 16, con un ritardo rispetto all'orario previsto. Bezzecchi e l'Aprilia sono tra i protagonisti principali di questa giornata, che si svolge sotto la pioggia e con condizioni mutevoli. La diretta seguirà gli sviluppi delle qualifiche e delle sessioni di prove, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 La prima sessione di prove libere di MotoGP inizierà alle 16.05 italiane per via dei problemi che ci sono stati sulla pista, legati al meteo. 14.05 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sull’inedito circuito di Goiânia, il Circus delle due ruote, a distanza di oltre due decenni, torna a competere in terra brasiliana. Una pista tutta da scoprire e saranno anche da valutare le condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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