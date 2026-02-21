LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta Bezzecchi in scia e Bagnaia in top-5

Durante i test di Buriram, Alex Marquez ha stabilito il miglior tempo, spingendo forte sulla pista thailandese. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, mentre Bezzecchi si avvicina di poco, pronto a sfidarlo. Bagnaia si posiziona tra i primi cinque, confermando la competitività della sua moto. A un’ora dalla fine della giornata, i piloti continuano a spingere per migliorare i loro tempi, mentre l’aria di sfida tra i team si fa più intensa.

Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato a un'ora dalla conclusione della prima giornata di test: 1 Alex Marquez Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 1:29.262 — 2 Marco Bezzecchi Aprilia Aprilia Racing 1:29.462 +0.200 3 Fabio Di Giannantonio Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1:29.643 +0.381 4 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:29.678 +0.416 5 Jorge Martin Aprilia Aprilia Racing 1:29.813 +0.551 6 Luca Marini Honda Honda HRC Castrol 1:29.840 +0.578 7 Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:29.850 +0.588 8 Marc Marquez Ducati Ducati Lenovo Team 1:29.

