LIVE Moto3 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | via al giro di ricognizione tra poco si comincia

Alle 06:02, la Moto3 del GP Thailandia 2026 si prepara a scattare con il giro di ricognizione. L’asfalto è caldo, con temperature molto elevate che influenzeranno le performance dei piloti durante la gara. Tra pochi minuti, inizierà la partenza della prima sessione ufficiale, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

06.01 Piloti che testano frenata e accelerazione delle proprie moto prima del semaforo verde. 05.59 Saranno 19 giri molto tirati e vedremo poi chi rimarrà con la gomma meno “stanca” per fare la differenza. 05.57 Qualifica discreta per il migliore degli azzurri Guido Pini (Leopard Racing), 9° a 1.231, mentre sono usciti di scena in Q1 gli altri italiani Matteo Bertelle 21° e Nicola Carraro 24°. Tra le fila azzurre si spera soprattutto nel centauro del Leopard Racing, per aspirare alle posizioni di vertice e cercare di lasciare il segno in una categoria in cui gli spagnoli sono egemoni. 05.54 Almansa ha sbriciolato il precedente record del tracciato stabilito un anno fa da Josè Antonio Rueda in 1’40"350, effettuando un time-attack da urlo in 1’40"088 e rifilando distacchi impressionanti al resto della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Guido Pini cerca la rimontaBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3.

