LIVE Moto2 GP Brasile 2026 in DIRETTA | tra poco il via alla gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 17.10 Con lui ci saranno in prima fila David Alonso ed Alex Escrig. Quarto Manuel Gonzalez, dominatore in Thailandia. 17.05 Arbolino sembrava il grande favorito per la pole ma l’italiano sarà invece costretto a partire dalla decima casella. Davanti a tutti ci sarà lo spagnolo Daniel Holgado. 17.00 Sul circuito di Goiania il semaforo verde sarà dato alle 17.15. 16.55 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran Premio del Brasile. 14.45 Si sono disputate le qualifiche, rinviate da ieri a causa di una voragine apertasi sul rettilineo principale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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