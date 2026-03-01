Alle 9:00 si accendono i motori per il via del GP di Thailandia 2026 di Moto2, prima tappa del campionato mondiale. La gara si svolge sul circuito di Buriram, con i piloti pronti a scendere in pista. Gli appassionati possono seguire la diretta online, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le fasi della competizione. È tutto pronto per la partenza della corsa.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Sul circuito di Buriram, ci si aspetta una gara molto incerta in cui non sembra esserci un vero e proprio favorito. Un momento importante sarà la partenza, in una categoria in cui l’equilibrio regna sovrano su tutto. Senna Agius ha fatto saltare il banco nelle qualifiche. Si tratta della prima pole position in carriera nella categoria per il ventenne australiano del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, che si era comunque già messo in mostra nel 2025 vincendo due gare e ottenendo quattro podi. In un Q2 estremamente equilibrato e privo di giri perfetti, alla fine è stato sufficiente l’1:34. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco si comincia

Leggi anche: LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: via al giro di ricognizione, tra poco si comincia

LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Celestino Vietti vuol stupire, gara incerta a BuriramBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2.

Una selezione di notizie su Moto2.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco si comincia; Dove vedere la MotoGp nel Gp di Thailandia in tv e streaming; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Thailandia: dove vederlo e a che ora.

Moto2 GP Thailandia diretta LIVE BuriramIl racconto in diretta del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 22 giri. sport.virgilio.it

LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it

Calore, colore e tanta passione! A Buriram è tempo di gare: Moto3, Moto2 e poi il gran finale della MotoGP con l'atteso confronto @marcmarquez93 vs @37pedroacosta e con @marcobez72 affamato di riscatto! Siamo ready to race! #MotoGP facebook

Quest'anno non guarderò la #Moto3 e la #Moto2 su @SkySportMotoGP dato che dopo un paio d'ore siamo tornati agli albori, ovvero @triolor che urla a vuoto e fa quei versi fuori luogo. Ma tu guarda se devo limitarmi su qualcosa che pago....uno scandalo firm x.com