LIVE Scandicci-Milano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia domina al PalaBigmat e si porta sull’1-0 nella serie di semifinale

Alle 21.57, Milano ha conquistato la vittoria in tre set contro Scandicci nella semifinale di volley femminile. La partita, durata un’ora e 27 minuti, si è conclusa con i parziali di 28-26, 25-20 e 25-16, portando la squadra milanese sull’1-0 nella serie. La sfida si è svolta al PalaBigmat, dove la squadra ospite ha dominato l’incontro.

22.01: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di volley. Buona serata! 22.00: In casa Milano 18 punti di Lanier e 17 di Egonu, 9 di Piva e 7 di Danesi. Per Scandicci 22 punti di Antropova (12 nel primo set), 6 punti a testa per Franklin e Bosetti 21.57: In un’ora e 27 minuti Milano espugna il campo della Savino del Bene Scandicci con il punteggio di 3-0 (28-26, 25-20, 25-16) ed è sull’1-0 nella serie. Si ribalta il sentiment delle coppe Europee, con Milano, sconfitta al tie break in casa dal Vakifbank che vince questa gara uno e Scandicci che aveva travolto il Fenerbahce, che inizia questa serie con una pesante sconfitta interna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia domina al PalaBigmat e si porta sull’1-0 nella serie di semifinale Articoli correlati LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-19, la Numia Vero Volley vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Fast vincente di Mancini 7-7 Muroooo Pietriniiii!! La schiacciatrice di Milano chiude la strada a... Leggi anche: LIVE Milano-Chieri 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: la Numia Vero Volley domina e manda un segnale al campionato Aggiornamenti e notizie su LIVE Scandicci Milano 0 3 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: va in scena gara-1 della semifinale; Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; La corsa allo Scudetto della Numia Vero Volley Milano riparte da Firenze: sabato in campo per Gara 1 di Semifinale contro Scandicci; Scandicci-Milano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streaming. LIVE Scandicci-Milano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde dominano il secondo set, 20-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Mano out con lo slash di Egonu da zona 2. Milano si porta sul 2-0. Meno errori, più efficace in attacco la ... oasport.it Scandicci-Milano apre le semifinali Scudetto: Velasco osserva Egonu e cambia ruolo ad AntropovaVolley femminile, al via le semifinali Scudetto con gara 1: Scandicci-Milano e Conegliano-Novara. Il CT Velasco osserva Egonu e cambia ruolo ad Antropova. sport.virgilio.it – Inizia lo spettacolo delle semifinali playoff scudetto! Si parte questa sera alle 20:30 con la sfida tra Scandicci e Milano, in diretta su Rai Play, VBTV e DAZN. Il programma continua domani alle 17:15, qu - facebook.com facebook ... e Guarda Savino Del Bene Scandicci Vero Volley Milano, gara 1 delle semifinali playoff di #SerieA1Tigotà, sabato 14 marzo alle ore 20:30 su #DAZN x.com