LIVE Milano-Scandicci 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia si risveglia e cerca la fuga per il tie-break 17-13

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-16 Finisce in campo il muro di Danesi su Antropova. 23-16 Parallela di Piva da posto quattro che attacca praticamente senza muro. 22-16 In rete il servizio di Bosio. 22-15 Il muro di Scandicci devia in campo il colpo da posto quattro di Piva. 21-15 Ricezione slash di Scandicci, a rete Danesi è attenta e chiude! 20-15 Colpo di seconda intenzione per Bosio! 19-15 Non c’è l’intesa tra Bosio e Danesi, che è costretta a mancare l’attacco. 19-14 Mani out di Egonu dalla seconda linea. 18-14 In rete il servizio di Pietrini. 18-13 Muro di Kurtagic! Time-out di Gaspari. 17-13 Sale di livello anche Kurtagic! Altro primo tempo per lei. 🔗 Leggi su Oasport.it

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