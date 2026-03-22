LIVE Milano-Scandicci 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le lombarde reagiscono e vincono 25-15 il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Che diagonale di Egonu da posto due! 8-8 Diagonale di Skinner da posto quattro. 8-7 Primo tempo di Danesi. 7-7 Mani fuori di Antropova da posto due. 7-6 Piva illude il muro e trova la diagonale stretta da posto quattro. 6-6 Ace di Weitzel che sfrutta il net. 6-5 Diagonale di Antropova che attacca una palla difficile da posto due. 6-4 Esce il muro di Bechis. 5-4 Bosetti piazza la parallela da posto quattro. 5-3 In rete il servizio di Antropova. 4-3 La terza volta è quella buona con il muro toscano che dice no a Pietrini. 4-2 Altro attacco della banda italiana e altro mani fuori importante. 3-2 Continua a crescere Pietrini, che è brava a sfruttare il mani fuori in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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