LIVE Novara-Milano 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 22-25 le lombarde vincono in rimonta nel 4° set

Nel match di volley femminile tra Novara e Milano, le lombarde riescono a conquistare un punto importante. Dopo un inizio difficile, Milano vince il quarto set in rimonta con un risultato di 22-25. La partita si era messa subito bene per Novara, ma nel finale Milano ha trovato la forza di reagire, portando a casa il set decisivo. Le emozioni non sono mancate, con azioni intense e qualche cambio di ritmo. I tifosi restano sintonizzati per gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 C'è il tocco a muro di Kurtagic. Deviazione impercettibile ma vista da Bernardi 2-4 Fuori il primo tempo di Squarcini. Challenge chiamato da Bernardi 2-3 Mooooooonsteeeeeeeer bloooooooooock Kurtagiiiiiiiiiiic 2-2 Muuuuuuuuroooooo Danesiiiiiiiii!!! La centrale della nazionale italiana chiude la strada alla pipe di Ishikawa 2-1 Parallela perfetta di Tolok dalla seconda line 1-1 Errore in attacco di Ishikawa 1-0 Aceeeee Toloooook Egonu-Bosio, Pietrini-Piva, Kurtagic-Danesi e Fersino Tolok-Cambi, Squarcini-Bonifacio, Herbots-Ishikawa e De Nardi QUINTO SET Per larghi tratti Novara ha giocato meglio in questo quarto set, portandosi avanti anche di 3 punti sul 19-16.

