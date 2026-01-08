LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-1 Champions League femminile volley in DIRETTA | le toscane spengono la luce nel finale del primo set 24-26

Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la Champions League femminile di volley. La partita è iniziata con un primo set molto equilibrato, concluso con un punteggio di 24-26 a favore delle turche. Qui puoi trovare aggiornamenti costanti sull’andamento del match, con dettagli sui punti e le giocate più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-11 Primo tempo Ogbogu 6-10 Vincente sulle mani del muro Antropova da seconda linea 5-10 Ace Gunes 5-9 Tocco vincente di Cazaute da zona 4 5-8 Pipe di Skinner 4-8 Errore al servizio Vakif 3-8 Muro di Boskovic 3-7 Primo tempo Zehra 3-6 Errore di Cansu 2-6 Pipe di Skinner 1-6 Tocco di Cansu di seconda intenzione vincente. Scandicci è uscita dal campo 1-5 Diagonale di Antropova da zona 4 0-5 Muro di Zehra Gunes 0-4 In rete il pallonetto di Antropova 0-3 Markova vincente sul muro di Scandicci 0-2 Invasione Scandicci 0-1 Mano out Markova da zona 4 24-26 Muro di Markova.

