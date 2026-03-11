LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane vincono 25-23 un importantissimo primo set!

Nel match di volley femminile valido per la Champions League 2026, la squadra di Scandicci ha conquistato il primo set contro il Fenerbahçe Istanbul con il punteggio di 25-23. La partita si sta svolgendo in diretta e le tifoserie sono in attesa del proseguimento del match. Per aggiornamenti e dettagli, è possibile cliccare sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PGE VARSAVIA DI VOLLEY DALLE 20.30 19.31 Intanto, Conegliano ha vinto il suo match contro lo Zeren e lo ha fatto con il miglior risultato possibile. Le venete voleranno ad Ankara con un bottino di tre set a zero e con un parziale di 25-21, 25-18 e 25-17: un vero e proprio dominio delle campionesse in carica che hanno messo una seria ipoteca sulla semifinale di Champions League femminile. 25-23 IL PRIMO SET VA A SCANDICCI! IMPORTANTISSIMO! Mani fuori di Skinner che inganna il muro a tre della prima linea turca! 24-23 Pallonetto di Erdem che trova un altro punto dalla fast.