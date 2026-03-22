CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out di Gaspari. 13-20 Parallela di Pietrini da posto quattro. 12-20 Ottimo attacco di Akimova che supera il muro di Antropova e Nwakalor piazzando la parallela in posto sei. 10-21 Primo tempo di Danesi. 9-20 MURONE DI BOSETTI! Akimova attacca la zero ma viene bloccata! 9-19 Skinner passa in mezzo al muro con la parallela da posto quattro. 9-18 Altro mani fuori di Pietrini su Nwakalor. 8-18 Pietrini attacca potente e trova il mani fuori. 7-18 Mani fuori di Skinner da posto quattro. 7-17 Diagonale di Akimova da posto due. 6-17 In rete il servizio di Akimova. 6-16 Grande muro di Kurtagic ai danni dell’attacco zero di Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio assoluto delle toscane nel secondo set, 13-20

Articoli correlati

LIVE Bergamo-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ottima partenza delle toscane nel secondo set, 4-89-16 Ace di Nwakalor! Servizio tanto insidioso quanto vincente della centrale italiana.

LIVE Bergamo-Scandicci 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio totale delle campionesse del Mondo nel secondo set, 10-1817-25 SCANDICCI VINCE ANCHE IL SECONDO SET! Il primo tempo di Nwakalor, che prima aveva chiuso con il muro, mette la parola fine al parziale.

Aggiornamenti e notizie su LIVE Milano Scandicci 0 1 A1 volley...

Temi più discussi: LIVE Scandicci-Milano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia domina al PalaBigmat e si porta sull’1-0 nella serie di semifinale; Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; VOLLEY FEMMINILE Playoff Gara-1 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 0-3; La corsa allo Scudetto della Numia Vero Volley Milano riparte da Firenze: sabato in campo per Gara 1 di Semifinale contro Scandicci.

DIRETTA | Milano Scandicci (risultato 0-0) video streaming Rai: comincia il big match! (22 marzo 2026)Diretta Milano Scandicci streaming video Rai: gara-2 della semifinale playoff di Serie A1 si gioca con il risultato di 1-0 per il Vero Volley. ilsussidiario.net

Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streamingDomenica 22 marzo (ore 15.00) si giocherà Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. All'Allianz Clou andrà in scena il ... oasport.it

HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @verovolley e @savinodelbenevolley di Gara 2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Milano #Scandicci #poweredbytigotà facebook

Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Leggi la news x.com