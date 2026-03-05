LIVE Bergamo-Scandicci 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenza delle toscane nel secondo set 4-8

Nella partita di volley femminile tra Bergamo e Scandicci, le toscane hanno iniziato bene il secondo set con un punteggio di 4-8. Nwakalor ha impedito a Kipp di segnare, mentre Skinner ha realizzato un diagonale preciso da posizione quattro. La diretta si aggiorna con continuità, seguendo i progressi delle due squadre durante l'incontro.

9-16 Ace di Nwakalor! Servizio tanto insidioso quanto vincente della centrale italiana. 7-12 Disastro in attacco di Scandicci con Nwakalor che non raggiunge nemmeno il primo tempo. 20-25 SCANDICCI VINCE IL PRIMO SET! Il muro di Nwakalor chiude il parziale con le toscane che, come in gara-1, partono avanti. 20-24 Attacco vincente di Nwakalor, sono quattro i set point per Scandicci. 13-14 Skinner attacca in diagonale da posto quattro e piazza il punto del momentaneo vantaggio. 12-12 Bergamo difende tutto, ma l'alzata di Mosser rovina i piani in attacco della squadra di casa. 12-11 Bolzonetti spinge la palla a due mani verso il campo di Scandicci.