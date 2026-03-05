LIVE Bergamo-Scandicci 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio totale delle campionesse del Mondo nel secondo set 10-18

Al palazzetto di Bergamo, le campionesse del Mondo si sono imposte nel secondo set contro Scandicci con un punteggio di 10-18, confermando il loro dominio. Durante la partita, si sono verificati un errore in ricezione di Franklin e un muro vincente di Bergamo che hanno contribuito alla svolta del set. La gara è stata aggiornata in tempo reale con dettagli sui punti e le azioni decisive.

17-25 SCANDICCI VINCE ANCHE IL SECONDO SET! Il primo tempo di Nwakalor, che prima aveva chiuso con il muro, mette la parola fine al parziale. 9-16 Ace di Nwakalor! Servizio tanto insidioso quanto vincente della centrale italiana. 7-12 Disastro in attacco di Scandicci con Nwakalor che non raggiunge nemmeno il primo tempo. 20-25 SCANDICCI VINCE IL PRIMO SET! Il muro di Nwakalor chiude il parziale con le toscane che, come in gara-1, partono avanti. 20-24 Attacco vincente di Nwakalor, sono quattro i set point per Scandicci. 13-14 Skinner attacca in diagonale da posto quattro e piazza il punto del momentaneo vantaggio. 12-12 Bergamo difende tutto, ma l'alzata di Mosser rovina i piani in attacco della squadra di casa.