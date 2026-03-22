LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | MAGICA! Lisa Vittozzi vince chiude il cerchio ed è sul podio nella Generale

Durante la competizione di biathlon a Oslo, si è svolta la staffetta femminile con Lisa Vittozzi che ha conquistato la vittoria, portandosi sul podio nella classifica generale. La gara è stata seguita in diretta, mentre alle 15 si è svolta anche la mass start maschile. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo, con gli atleti che hanno dato il massimo.

14:26 Si chiude qui una magica DIRETTA LIVE per Lisa Vittozzi, che vince la Maass Start e chiude il cerchio vincendo in tutti i format del biathlon. Questa ragazza ci ha regalato, e ci regalerà emozioni bellissime. Un saluto sportivo! 14:25 Magica Lisa Vittozzi! Terza vittoria in stagione, decima in totale: 34° podio in carriera. Meravigliosa! 14:22 Decima vittoria di Lisa Vittozzi nella sua carriera, sono 60 vittorie in stagione per l’Italia negli sport invernali: che giornata! 14:21 Era staccata di 40" all’entrata del 3° poligono, Lisa Vittozzi ha fatto qualcosa di mostruoso! Battendo, staccando, annichilendo Hanna Öberg. 14:20 Cosa ha fatto Lisa Vittozzi, di prepotenza! TERZA NELLA GENERALEEEEEE 14:20 Lisa davanti all’entrata allo stadio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: MAGICA! Lisa Vittozzi vince, chiude il cerchio ed è sul podio nella Generale Articoli correlati LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12. LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca l’ultimo acuto stagionaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15. Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi Tutto quello che riguarda Lisa Vittozzi Temi più discussi: LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezza; LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: strepitosa Hanna Öberg, Vittozzi ancora nelle 5!; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!. LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: LISA SI INVENTA UN NUMERO PAZZESCO!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 14:13 Allora: calma! Hanna Öberg ha vinto, ha ... oasport.it Vittozzi recupera posizioni e si piazza nella top ten a OsloL'ultima Mass Start della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 si è svolta sulla rinomata pista di Oslo Holmenkollen, radunando le migliori atlete del circuito internazionale. Lisa Vittozzi ... it.blastingnews.com LISA VITTOZZI DA ANTOLOGIA! La sappadina chiude con il botto la stagione con una sorprendente e inattesa vittoria nella Mass Start di Oslo Holmenkollen Lontana dopo il primo poligono con 40" di distacco dalla testa della corsa, Lisa Vittozzi ha trovato facebook Qualche errore al tiro condiziona la gara di Lisa Vittozzi, che chiude quinta l’inseguimento di Holmenkollen vinto da Hanna Öberg. Leggi le news: tinyurl.com/5p5bemaa #wearefisi #fisinews #biathlon x.com