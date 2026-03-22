LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | MAGICA! Lisa Vittozzi vince chiude il cerchio ed è sul podio nella Generale

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la competizione di biathlon a Oslo, si è svolta la staffetta femminile con Lisa Vittozzi che ha conquistato la vittoria, portandosi sul podio nella classifica generale. La gara è stata seguita in diretta, mentre alle 15 si è svolta anche la mass start maschile. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo, con gli atleti che hanno dato il massimo.

14:26 Si chiude qui una magica DIRETTA LIVE per Lisa Vittozzi, che vince la Maass Start e chiude il cerchio vincendo in tutti i format del biathlon. Questa ragazza ci ha regalato, e ci regalerà emozioni bellissime. Un saluto sportivo! 14:25 Magica Lisa Vittozzi! Terza vittoria in stagione, decima in totale: 34° podio in carriera. Meravigliosa! 14:22 Decima vittoria di Lisa Vittozzi nella sua carriera, sono 60 vittorie in stagione per l’Italia negli sport invernali: che giornata! 14:21 Era staccata di 40" all’entrata del 3° poligono, Lisa Vittozzi ha fatto qualcosa di mostruoso! Battendo, staccando, annichilendo Hanna Öberg. 14:20 Cosa ha fatto Lisa Vittozzi, di prepotenza! TERZA NELLA GENERALEEEEEE 14:20 Lisa davanti all’entrata allo stadio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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