LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi per chiudere in bellezza

Oggi si svolge la gara di biathlon con partenza in linea a Oslo, valida per la mass start femminile in vista delle Olimpiadi del 2026. La competizione vede in gara atlete provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile. La diretta viene aggiornata in tempo reale, offrendo ai telespettatori tutte le azioni e gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12.5 chilometri di Oslo Holmenkollen (NOR), conclusiva per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Biathlon femminile! Lisa Vittozzi concluderà oggi la stagione che le ha dato la medaglia d’oro olimpica in quel magico inseguimento di Anterselva. Oggi si vuole assolutamente chiudere ancora tra le prime tre, d’altronde la fame non cessa mai se hai un percorso alle spalle come quello della sappadina, sparita per 500 giorni e più dalle competizioni agonistiche e tornata campionessa olimpica. In Coppa del Mondo deve recuperare 22 punti ad Elvira Oeberg e 38 a Hanna, seconda, in mezzo c’è anche Minkkinen che però non spaventa eccessivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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