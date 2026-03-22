LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi cerca l’ultimo acuto stagionale

Alle 15 si tiene la gara di biathlon maschile a Oslo, mentre per le donne si svolge la mass start con Lisa Vittozzi in cerca di un risultato importante. La gara viene trasmessa in diretta, e gli appassionati possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale. La competizione coinvolge atleti di diverse nazionalità che si sfidano su un percorso di sci e tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12.5 chilometri di Oslo Holmenkollen (NOR), conclusiva per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Biathlon femminile! Lisa Vittozzi concluderà oggi la stagione che le ha dato la medaglia d’oro olimpica in quel magico inseguimento di Anterselva. Oggi si vuole assolutamente chiudere ancora tra le prime tre, d’altronde la fame non cessa mai se hai un percorso alle spalle come quello della sappadina, sparita per 500 giorni e più dalle competizioni agonistiche e tornata campionessa olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Qualche errore al tiro condiziona la gara di Lisa Vittozzi, che chiude quinta l’inseguimento di Holmenkollen vinto da Hanna Öberg. Leggi le news: tinyurl.com/5p5bemaa #wearefisi #fisinews #biathlon x.com

: Lisa Vittozzi ha scritto una nuova pagina nella propria storia sportiva sulle nevi di Oslo, conquistando il secondo posto nella sprint di Holmenkollen nell'ultima ta facebook