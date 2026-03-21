Oggi si svolge la gara di inseguimento femminile di biathlon a Oslo 2026, trasmessa in diretta. Tra i partecipanti c’è Lisa Vittozzi, pronta a competere per un’ulteriore performance significativa. La diretta segue passo dopo passo l’evento, offrendo agli appassionati aggiornamenti in tempo reale. La competizione coinvolge diverse atlete che si sfidano lungo il percorso sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a inseguimento, ultima di stagione per la Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026 dal tempio di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR)! Lisa Vittozzi attraversa la migliore condizione stagionale, lo stato di forma è celestiale e non esce dalle prime 2 da 3 gare. In occasione della sprint femminile la sappadina ha raggiunto una significativa cifra tonda: 38 podi individuali di primo livello! Chiaramente la gola è tanta, si può fare 40! Oggi, immaginare una Vittozzi fuori dal podio appare proibitivo, la quota che l’azzurra salga sul podio nella gara in cui è campionessa olimpica è bassa, mentre domani nella Mass conclusiva ci sarà un po’ più concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per un’altra magia!

Articoli correlati

LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per una nuova impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima...

LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima...

Lisa Vittozzi vince l'oro nell'inseguimento femminile di 10km del biathlon alle Olimpiadi invernali

Aggiornamenti e notizie su Lisa Vittozzi

Temi più discussi: LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria; RECAP! Vittozzi vince l'inseguimento in solitaria, crollo Simon; LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!.

LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE della sprint femminile di Oslo HOLMENKOLLEN, rinnovando l’appuntamento per la giornata ... oasport.it

LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitariaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30 16.45 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it

: Lisa Vittozzi ha scritto una nuova pagina nella propria storia sportiva sulle nevi di Oslo, conquistando il secondo posto nella sprint di Holmenkollen nell'ultima ta facebook

Biathlon, la sappadina Lisa Vittozzi torna la successo in Coppa del Mondo x.com