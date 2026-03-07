LIVE Biathlon Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi a caccia di un podio

Oggi si svolge a Kontiolahti, in Finlandia, la gara di biathlon valida per la tappa di Coppa del Mondo, con la mass start femminile in diretta. Tra gli atleti in gara ci sono Lisa Vittozzi e altre biathlete che si contendono i piazzamenti sul podio. La competizione viene trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti disponibili online.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile, gara valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). La prova con partenza in linea si presenta aperta a qualsiasi risultato, anche per via delle caratteristiche del tracciato e del poligono. Le serie di tiro non sono attese troppo selettive e la velocità nel rilascio colpi e anche la capacità di far andare gli stretti potrebbero fare la differenza. Dopo un’individuale che l’ha vista protagonista al poligono ma meno brillante sugli sci, Lisa Vittozzi è pronta a cercare il riscatto nella mass start di Kontiolahti. La trentunenne di Sappada sarà... 🔗 Leggi su Oasport.it

