LIVE Biathlon Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi a caccia di un podio

Da oasport.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge a Kontiolahti, in Finlandia, la gara di biathlon valida per la tappa di Coppa del Mondo, con la mass start femminile in diretta. Tra gli atleti in gara ci sono Lisa Vittozzi e altre biathlete che si contendono i piazzamenti sul podio. La competizione viene trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti disponibili online.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile, gara valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). La prova con partenza in linea si presenta aperta a qualsiasi risultato, anche per via delle caratteristiche del tracciato e del poligono. Le serie di tiro non sono attese troppo selettive e la velocità nel rilascio colpi e anche la capacità di far andare gli stretti potrebbero fare la differenza. Dopo un’individuale che l’ha vista protagonista al poligono ma meno brillante sugli sci, Lisa Vittozzi è pronta a cercare il riscatto nella mass start di Kontiolahti. La trentunenne di Sappada sarà... 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon mass start femminile kontiolahti 2026 in diretta lisa vittozzi a caccia di un podio
© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi a caccia di un podio

LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: l’Italia riparte da Lisa VittozziBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a...

LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi è l’ultima dei MohicaniBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a...

Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi

Video Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi

Contenuti e approfondimenti su Lisa Vittozzi.

Temi più discussi: LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio; Elvira Oeberg vince l'ultima Individuale della stagione davanti alla sorella: rivivi il LIVE; LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Vittozzi 11ma, bene Trabucchi e Auchentaller. Trionfo delle Oeberg; A che ora il biathlon oggi: startlist mass start femminile e staffetta maschile Kontiolahti, tv, streaming.

lisa vittozzi live biathlon mass startLIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile, gara valida per la tappa di Coppa del ... oasport.it

A che ora il biathlon oggi: startlist mass start femminile e staffetta maschile Kontiolahti, tv, streamingOggi, sabato 7 marzo, prosegue l'appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Sulle nevi finniche, programma intenso di gare. oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.