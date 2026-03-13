LIVE Biathlon Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpico

Oggi si svolge la sprint femminile di biathlon a Otepää, con atlete che si sfidano sui 7,5 km. La competizione è in corso e tutte le atlete sono impegnate nella prova, mentre i tifosi seguono aggiornamenti in tempo reale. Tra le partecipanti c’è anche una biatleta italiana che cerca un risultato importante dopo le Olimpiadi. La gara continua con le atlete che affrontano le ultime fasi della corsa.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Otepaa, prima gara individuale della penultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Nella località estone di Otepää, destinata ad ospitare i Campionati del Mondo di biathlon del 2027, la Coppa del Mondo entra nel vivo anche al femminile. Dopo le gare maschili, sarà infatti la Sprint femminile a catalizzare l'attenzione nel pomeriggio di venerdì, con partenza fissata alle 15.15. Si tratta della penultima prova sprint della stagione, un appuntamento fondamentale sia per la classifica generale sia per definire i valori in vista del fine settimana, che proseguirà con gli inseguimenti di sabato e le staffette miste di domenica.