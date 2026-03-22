LIVE Berrettini-Vacherot ATP Miami 2026 in DIRETTA | la sfida al monegasco vale gli ottavi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:50 Buona sera, manca solo il match tra Zheng Qinwen re Madison Keys (4-4 al primo) prima di Berrettini, che sarà però non prima di mezzanotte! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale (3° turno) del Masters 1000 di Miami 2026 che vede di fronte Matteo BERRETTINI al monegasco Valentin VACHEROT. Dopo il successo di giovedì contro il francese Muller e lo scalpo ai danni di Bublik, il romano prova a dare continuità alla solida prestazione di due giorni da contro un’altra testa di serie. Per farlo servirà giocare bene i punti importanti della partita, come il finalista di Wimbledon 2021 sa fare, visto che quando si ha di fronte un big server le chance potrebbero giungere col contagocce. 🔗 Leggi su Oasport.it

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI domenica 22 Ore 16:00 Paolini vs Ostapenko Ore 22:00 Bolelli-Vavassori Vs Arneodo-Ram Ore 00:00 Berrettini vs Vacherot Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo. Paolini anch facebook

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