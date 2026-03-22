Il tabellone del Atp Miami 2026, il secondo Masters 1000 della stagione, offre a Matteo Berrettini un’occasione da sfruttare. Arrivato nei quarti di finale l’anno scorso, in un torneo nel quale fino al 2025 non aveva vinto nemmeno una partita, l’azzurro può guardare lontano e puntare alla sua prima semifinale in Florida. Nel suo quarto di tabellone, infatti, non sono rimasti in gara Top 20. Dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana Berrettini scenderà in campo contro il monegasco Valentin Vacherot, numero 25 del mondo (virtualmente 22 secondo le proiezioni in tempo reale). Contro Bublik, Berrettini ha mostrato la sua miglior veste da “Hammer”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Berrettini sfida Vacherot all’Atp Miami 2026 e sogna la semifinale con Alcaraz: orario e dove vederla

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