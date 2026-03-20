LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500 ora Arese e Riva

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026, si svolgono le finali dei 1500 metri con Cavalli che si qualifica per la finale, mentre Arese e Riva partecipano alle batterie. In diretta, si seguono anche le gare di Diaz e Dallavalle. Nel corso della mattinata, lo sloveno Markelj si è staccato in fuga durante le qualificazioni. La competizione prosegue con aggiornamenti continui sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 19.00: In fuga lo sloveno Markelj 18.57: problema tecnico e piccolo ritardo 18.53: Federico Riva al via della prima semifinale dei 1500. I primi 3 in finale. Questi i protagonisti: 1 Federico Riva ITA 3:33.04 2 Aldin?atovi? SRB 3:43.01 3 Romain Mornet FRA 3:35.24 4 Rok Markelj SLO 3:40.24 5 Nathan Green USA 3:34.91 6 Eduardo Herrera MEX 3:37.07 7 James McMurray GBR 3:36.17 8 Pieter Sisk BEL 3:33.32 9 Robert Farken GER 3:33.14 10 Adam Spencer AUS 3:35.23 18.48: Nessuna si migliora nella terza rotazione del getto del peso 18.47. Va in difficoltà Zenoni all’ultimo giro, chiude al quinto posto e non riesce a qualificarsi per la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500, ora Arese e Riva Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Arese e Riva a caccia della finale dei 1500 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500 Una raccolta di contenuti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Tv: Mondiali indoor su RaiSport e Sky Sport; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 18.48: Nessuna si migliora nella terza rotazione del getto del peso 18.47. Va in ... oasport.it Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVELa stagione indoor di atletica si chiude a Torun con i Campionati del mondo indoor 2026: scopri tutti i risultati aggiornati in tempo reale. olympics.com ’ Ore 19.35: Andy Diaz e Andrea Dallavalle in finale nel triplo ai Mondiali indoor di Torun DIRETTA TV RaiSport e Sky Sport Arena #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps - facebook.com facebook Day 1 | sessione mattutina shorturl.at/qREsR #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com