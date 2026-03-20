LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | attesa per Diaz e Dallavalle! Arese e Riva a caccia della finale dei 1500

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026, si sono svolti diversi eventi, tra cui la finale del peso donne alle 18.10 e le gare di qualificazione dei 1500 metri con gli atleti in gara ad Arese e Riva. La giornata ha visto anche l’attesa per le prestazioni di Diaz e Dallavalle, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta.

18.20: C’è Ludovica Cavalli al via della prima batteria dei 1500 donne. Le prime 3 di ogni batteria vanno in finale. Queste le protagoniste: 1 Ludovica Cavalli ITA 4:06.38 2 Nele Weßel GER 4:05.47 3 Aníta Hinriksdóttir ISL 4:09.54 4 Wilma Nielsen SWE 4:01.60 5 Gabija Galvydyte LTU 4:03.44 6 Nikki Hiltz USA 4:02.32 7 Vera Bertemes-Hoffmann LUX 4:08.73 8 Agathe Guillemot FRA 4:00.64 1 Ondrej Kopecký CZE 2.01 2 Kyle Garland USA 2.19 3 Simon Ehammer SUI 2.08 4 Téo Bastien FRA 2.12 5 Jeff Tesselaar NED 1.97 6 Heath Baldwin USA 2.17 7 Jente Hauttekeete BEL 2.12 9 Rasmus Roosleht EST 2.04 10 José Fernando Ferreira BRA 2.02 11 Manuel Eitel GER 2.01 12 Kendrick Thompson BAH 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Arese e Riva a caccia della finale dei 1500 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e Dallavalle Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60! Problemi per Dester, attesa per Diaz e Dallavalle Contenuti utili per approfondire LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Tv: Mondiali indoor su RaiSport e Sky Sport; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Arese e Riva a caccia della finale dei 1500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 18.12. Ogunleye con 19.46 va al comando della gara del peso 18.10: Al via la finale del ... oasport.it Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVELa stagione indoor di atletica si chiude a Torun con i Campionati del mondo indoor 2026: scopri tutti i risultati aggiornati in tempo reale. olympics.com Nell’atletica leggera indoor (quindi al coperto) certe gare sono più brevi e altre sono lunghe uguali, ma su una pista più corta - facebook.com facebook L’azzurro Dario Dester si ritira dopo tre prove ai Mondiali indoor di Torun per un problema all’adduttore Forza Dario #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com