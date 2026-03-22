LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino balza al comando! Fabbri soporifero in avvio

Durante i Mondiali indoor di atletica, Larissa Iapichino ha conquistato il primo posto nella gara mentre Fabbri ha avuto un avvio meno brillante. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sugli atleti e sui risultati più recenti. La manifestazione si svolge con la partecipazione di numerosi atleti e si concentra sull’assegnazione delle medaglie nelle varie discipline. L’evento si conclude con la possibilità di vincere medaglie anche per l’Italia.

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