LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino balza subito in testa

Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica leggera, Larissa Iapichino ha iniziato la gara in testa, mentre nel settore dei salti in lungo il terzo tentativo di Iapichino è stato nullo. Nel frattempo, Coiro ha superato Folorunso all’ultimo salto, qualificandosi per la fase successiva della competizione. Sono stati registrati aggiornamenti in tempo reale sulla manifestazione.

16:02 Bel salto di Cestonaro che con un 6.30 conferma la sua terza posizione. 15:54 Coiro passa all'ultimo Folorunso! Le due si qualificano alla gara successiva. Seramondi purtroppo si è fatta male. 15:52 Sta per partire la corsa 400m femminile batteria 2. In gara Tessarolo, Vianelli, Seramondi, Coiro e Folorunso. 15:49 Torniamo al salto in lungo femminile. Ottavo posto momentaneo per Gelpi nel suo secondo salto. 15:47 Passiamo un attimo alla corsa 400m femminile batteria 1. Alessandra Bonora si piazza davanti tutte. Con lei si qualifica Alice Muraro che passa come seconda. 15:42 Miglior salto di gara di Larissa Iapichino al suo primo salto valido con 6. 15:45 Secondo nullo per Galvani. 14:07 Si sta svolgendo in questo preciso momento il salto in lungo Pentathlon femminile. A Mariano Comense, nei Campionati italiani invernali di lanci, Sara Fantini (Carabinieri) oro nel martello con la misura di 68,73. Argento per Rachele Mori (66,26 Fiamme Gialle) e bronzo a Keren Mbongo (Assindustria Sport, 61,72 campionessa anche tra le U