LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Andy Diaz balza subito al comando!

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026, Andy Diaz ha preso immediatamente il comando nella gara. Alle ore 19.45, Garland e Baldwin hanno superato i 2 metri nella fase mattutina delle qualificazioni. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale e risultati delle varie discipline in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 19.45: Garland e Baldwin superano 2.05, fuori gara tutti gli altri nell’alto dell’eptathlon 19.44: Non un gran salto in avvio per Dallavalle che atterra a 16.34 ed è settimo 19.43. Dominio per la ceca Manuel con 50?96, record personale. Seconda Oketch con 51?90 19.42: Al via la prima semifinale dei 400, la prima più i migliori 4 tempi in finale: 3 Emma Zapletalová SVK 50.78 4 Bailey Lear USA 51.55 5 Mercy Adongo Oketch KEN 51.53 6 Lurdes Gloria Manuel CZE 51.03 19.40: VOLA DIAZ! E’ IN TESTA CON 17.47! Un salto da podio ma forse non ancora da vittoria, vedremo! 19.38. Va al comando il giamaicano Scott con 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Andy Diaz balza subito al comando! Articoli correlati LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triploObiettivo back-to-back ai Campionati Mondiali indoor nel salto triplo per Andy Diaz, che si presenta a Torun questo weekend con il sogno di bissare... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andy Diaz Temi più discussi: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Mondiali atletica indoor Torun 2026: calendario, gli orari degli azzurri e dove vedere le gare in diretta tv; LIVE! Day1: serata di gala: Dallavalle e Diaz per la doppietta nel triplo. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli e Riva in finale nei 1500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 19.30: E' il momento di Andy Diaz e Andrea Dellavalle nella finale del triplòo che ... oasport.it DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2026 | Video streaming Rai: la sessione serale (oggi venerdì 20 marzo)Diretta Mondiali atletica indoor 2026 streaming video Rai oggi venerdì 20 marzo: ecco programma e finali del primo giorno della rassegna iridata. ilsussidiario.net ’ Ore 19.35: Andy Diaz e Andrea Dallavalle in finale nel triplo ai Mondiali indoor di Torun DIRETTA TV RaiSport e Sky Sport Arena #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps - facebook.com facebook