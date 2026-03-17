Mondiali indoor atletica 2026 | gli italiani nelle prime 10 posizioni nelle liste stagionali Dosso Fabbri e Furlani volano

Durante il fine settimana del 20-22 marzo, a Torun in Polonia, si terranno i Mondiali indoor di atletica. Gli atleti italiani si sono distinti nelle liste stagionali, occupando tutte e dieci le prime posizioni. Tra loro, Dosso, Fabbri e Furlani si sono fatti notare con prestazioni di rilievo. La squadra italiana si prepara a competere con grande entusiasmo in questa manifestazione internazionale.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Diversi azzurri campeggiano nelle posizioni nobili della top-10 delle migliori prestazioni mondiali stagionali. Zaynab Dosso svetta in testa alla graduatoria dei 60 metri con il 6.99 stampato proprio a Torun lo scorso 22 febbraio: la prima donna italiana capace di scendere sotto i sette secondi ha eguagliato il crono siglato nove giorni prima da Julien Alfred a Fayetteville (USA). La velocista emiliana riuscirà a battagliare con la Campionessa Olimpica dei 100 metri? Nessun’altra sotto l’iconica barriera, a 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali indoor atletica 2026: gli italiani nelle prime 10 posizioni nelle liste stagionali. Dosso, Fabbri e Furlani volano Articoli correlati Atletica, chi parteciperà ai Campionati Italiani indoor 2026? Dosso, Fabbri, Iapichino e una parata di stelle. Furlani in dubbioI Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 27 febbraio-1° marzo: a tre settimane dagli... Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Mattia Furlani nel salto in lungoLa gara maschile di salto in lungo si preannuncia come uno degli eventi clou dell’intero weekend a Torun in occasione dei Campionati Mondiali indoor... Meeting de Paris Indoor 2026 - Mattia Furlani, Kelly Doualla Una selezione di notizie su Mondiali indoor Temi più discussi: Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming; Italia ai Mondiali di Atletica indoor 2026: i 26 convocati per Torun. Doualla da record. Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Mattia Furlani nel salto in lungoLa gara maschile di salto in lungo si preannuncia come uno degli eventi clou dell'intero weekend a Torun in occasione dei Campionati Mondiali indoor di ... oasport.it Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estateSky ha acquisito i diritti di due grandi appuntamenti di atletica leggera. Dal 20 al 22 marzo, in Polonia, i Mondiali Indoor: 27 discipline e una grande squadra azzurra formata da 26 atleti. Ad agosto ... sport.sky.it Torun: gli orari azzurri ai Mondiali indoor La rassegna iridata da venerdì a domenica in Polonia con 26 atleti italiani. Gare della mattina tra le 10 e le 14, sessione pomeridiana-serale dalle 17.30 alle 21.30. Leggi shorturl.at/l8VRj #atleticaitaliana #WorldAt - facebook.com facebook Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate #SkySport x.com