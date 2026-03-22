LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri soporifero in avvio

Durante i Mondiali indoor di atletica del 2026, Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto lungo, mentre Fabbri ha avuto un avvio deludente. La diretta mostra l’andamento delle gare e i risultati aggiornati, con l’Italia che cerca di migliorare il medagliere complessivo. La giornata si conclude con le ultime prove e la sfida tra i principali atleti.

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