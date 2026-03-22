LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | argento per Larissa Iapichino nel lungo! Fabbri non decolla

Durante i Mondiali indoor di atletica del 2026, Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in lungo, mentre Fabbri non ha raggiunto le prime posizioni. La giornata è stata segnata da gare decisive e risultati importanti per la squadra italiana. Gli aggiornamenti sulla competizione sono disponibili in tempo reale attraverso la diretta live. Il medagliere e le classifiche sono aggiornate costantemente durante l’evento.

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