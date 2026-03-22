LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | argento Larissa Iapichino Fabbri stecca la gara

Durante la giornata dei Mondiali indoor di atletica, Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento, mentre Fabbri ha avuto una performance negativa. La competizione si è svolta con diverse prove e aggiornamenti in tempo reale, mentre i risultati finali sono stati pubblicati sul sito ufficiale. La giornata ha visto anche altre gare e confronti tra atleti di varie nazionalità.

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