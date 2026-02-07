LIVE Alle 20.45 Fiorentina-Torino | Kean sfida Njie Obrador titolare
Alle 20.45 il calcio torna al Franchi con Fiorentina e Torino che si sfidano in una partita importante. I Viola cercano di risollevare il morale dopo due sconfitte consecutive, mentre i granata vogliono confermarsi dopo la vittoria contro il Lecce. In campo Kean contro Njie, Obrador è titolare tra i viola. La serata promette emozioni e battaglie in campo.
In campo al Franchi. I Viola arrivano da due sconfitte di fila, i granata hanno vinto l'ultima contro il Lecce.
Diretta gol Serie A, alle 18 Atalanta Fiorentina poi Roma Napoli alle 20.45. Ora c’è Pisa Inter LIVE 0-0: si parte!
Diretta gol Serie A: segui sintesi, tabellino, cronaca e live dei match della domenica. Alle 15 Pisa Inter, a seguire Atalanta Fiorentina (alle 18) e Roma Napoli alle 20.45
