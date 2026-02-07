LIVE Alle 20.45 Fiorentina-Torino | Kean sfida Njie Obrador titolare

Alle 20.45 il calcio torna al Franchi con Fiorentina e Torino che si sfidano in una partita importante. I Viola cercano di risollevare il morale dopo due sconfitte consecutive, mentre i granata vogliono confermarsi dopo la vittoria contro il Lecce. In campo Kean contro Njie, Obrador è titolare tra i viola. La serata promette emozioni e battaglie in campo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.