Parma Inter Chivu studia il turnover | chance per Pio Esposito e Carlos Augusto? Le ultime

In vista della sfida tra Parma e Inter, Chivu analizza il turnover e le possibili occasioni per Pio Esposito e Carlos Augusto. La partita rappresenta un momento importante per valutare le rotazioni della squadra nerazzurra in vista delle prossime gare. La riflessione riguarda soprattutto le scelte di formazione e le opportunità per alcuni giocatori di mettersi in mostra.

Inter News 24 Parma Inter, in vista del big match contro il Napoli, i nerazzurri potrebbero cambiare pelle nella trasferta in Emilia. L'Inter si prepara alla sfida di questa sera contro il Parma con un occhio rivolto anche al calendario. La rifinitura di ieri pomeriggio, svoltasi sotto la guida di Cristian Chivu prima della partenza per l'Emilia, ha lasciato aperti diversi ballottaggi. Sebbene il tecnico abbia testato l'undici titolare reduce dalle ultime uscite, la gestione delle energie diventa fondamentale considerando l'imminente scontro diretto contro il Napoli a San Siro. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la sensazione è che l'Inter possa presentarsi al Tardini con una veste parzialmente inedita per preservare i titolarissimi.

