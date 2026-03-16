Gli antifa? Terroristi Così vogliono portare la guerriglia in Italia

Il direttore di React, Claudio Bertolotti, ha dichiarato che gli attivisti antifascisti sono considerati terroristi e ha accusato il movimento di voler portare la guerriglia in Italia. Ha inoltre affermato che tra i membri di Askatasuna ci sarebbero persone provenienti dalla Siria con competenze nell’uso delle armi. Le sue parole sono state riportate in un'intervista recente.

Sono passati pochissimi mesi da quando le piazze delle più importanti città del nostro Paese venivano riempite da manifestazioni per Gaza. Quasi ogni settimana si riversavano per strada migliaia di persone per chiedere la fine della guerra, ma anche una Palestina libera dal fiume al mare, ovvero senza lo Stato di Israele. E che invocavano l’«intifada anche qua», ovvero la rivolta, spesso armata sull’esempio di quella dei giovani palestinesi del 1987. Oggi c’è una nuova guerra, questa volta in Iran e in pochi ormai si preoccupano per Gaza (nonostante la situazione resti ancora drammatica). Una prova, questa, di come quelle manifestazioni fossero innanzitutto politiche e che dei gazawi, alla fine, non importava nulla a nessuno. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Gli antifa? Terroristi. Così vogliono portare la guerriglia in Italia» Articoli correlati Leggi anche: A Lione giovane pestato a morte dagli antifà, Le Pen: sono terroristi. Lo choc arriva in Italia L’Isis sfrutta la parentela per reclutare e radicalizzare i terroristi: così gli attacchi nascono in famigliaL’attacco a Bondi Beach, compiuto dalla coppia terroristica Sajid e Naveed Akram – padre e figlio, entrambi affiliati all’Isis – ci riporta nel tempo...