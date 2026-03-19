L’Italia parteciperà ai Mondiali Indoor di atletica 2026 a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo, con diversi atleti pronti a competere. Tra i nomi più esperti ci sono Furlani, Dosso e Battocletti, che si preparano per ottenere risultati importanti. La squadra italiana si presenta con l’obiettivo di conquistare medaglie in diverse discipline e si sta allenando intensamente in vista della manifestazione.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Le possibilità di medaglia sono molteplici e si andrà a caccia di un bottino consistente, dopo l’eccellente edizione disputata dodici mesi fa a Nanchino, quando il Bel Paese festeggiò due medaglia d’oro (Mattia Furlani nel salto in lungo e Andy Diaz nel salto triplo) e un argento (Zaynab Dosso sui 60 ostacoli). All’evento saranno presenti tutti i medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali outdoor 2025, considerando chiaramente solo gli eventi in pista. Riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà da Campione del Mondo di salto in lungo all’aperto e al coperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali atletica indoor 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Furlani, Dosso, Battocletti e tanti assi nella manica

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