Firenze, 22 marzo 2026 – Crollo imminente delle temperature. Queste le conseguenze dell'arrivo di un ciclone artico in Italia, a partire dalla serata di mercoledì 25 marzo, data da segnare sul calendario. Little funny snowman and crocus flowers in a clearing with snow. Spring meeting. Neve al centro nord fino a 500 metri. Abruzzo, Italy: two skiers hiking on the snowy slopes at Passo San Leonardo, on the Majella range of the Appennines. La neve cadrà fino a 500 metri di quota al Centro-Nord, accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature. A illustrarle la situazione è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’irruzione polare rispedirà la Toscana in pieno inverno. La data da segnare sul calendario. Torna anche la neve

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