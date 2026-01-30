Le previsioni di Mario Giuliacci per i prossimi quindici giorni indicano un inverno ancora movimentato. Fino all’11 febbraio, ci aspettano piogge frequenti, qualche nevicata e temperature che salgono leggermente, ma senza temperature estreme o ondate di caldo. La situazione resta variabile, con il rischio di allerta in alcune zone.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci per i prossimi quindici giorni, fino all’ 11 febbraio, delineano uno scenario particolarmente dinamico, dominato da piogge frequenti, alcuni episodi nevosi e temperature in lieve aumento, ma senza alcuna ondata di caldo fuori stagione. Secondo il noto meteorologo, le prossime due settimane saranno caratterizzate da un flusso perturbato quasi continuo, con poche pause soleggiate. Le giornate asciutte saranno rare, mentre le perturbazioni atlantiche continueranno a interessare gran parte del Paese. Nella prima fase, fino al 1° febbraio, le precipitazioni saranno quasi quotidiane, colpendo in modo particolare Triveneto, Levante ligure, Nord-Ovest e regioni tirreniche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo Italia, ecco la data da segnare sul calendario: le previsioni di Giuliacci, cosa ci aspetta

Approfondimenti su Maltempo Italia

Le previsioni meteo in Italia non lasciano spazio a speranze.

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, il periodo fino a metà gennaio continuerà a portare condizioni di freddo e maltempo sull’Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Nei prossimi giorni tanti temporali e fine del caldo: la previsione di Giuliacci

Ultime notizie su Maltempo Italia

Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo per venti di burrasca e mareggiate: ecco dove; Allerta Meteo, oggi doppia ondata di maltempo sull’Italia: ecco le regioni nel mirino; Allerta meteo in 5 regioni, temporali e neve a bassa quota sull'Italia: ecco dove, le previsioni; Maltempo, Italia dentro un tunnel perturbato: ecco quando sarà la giornata peggiore.

Maltempo senza fine, Italia in un corridoio perturbato atlantico: ecco la durataAncora tanto tantissimo maltempo in vista per l'Italia. In realtà non saranno mai del tutto condizioni meteo invernali. Possiamo assimilarle a un ... meteogiornale.it

Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia. Sabato maltempo, domenica migliora: previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia. Sabato maltempo, domenica migliora: previsioni ... tg24.sky.it

METEO Italia: anche la prossima settimana Italia preda delle perturbazioni, insisterà il maltempo! #meteo #pioggia #neve - facebook.com facebook

Il #Maltempo sull' #Italia proseguirà almeno fino al #weekend x.com