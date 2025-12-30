Sei minuti di buio totale a mezzogiorno e il ritorno delle stelle in pieno giorno Ecco la data da segnare sul calendario per l' evento che non si ripeterà fino al 2114

Il 2 agosto 2027, a mezzogiorno, si verificherà un evento unico: sei minuti di oscurità totale e il ritorno delle stelle in pieno giorno. Questo fenomeno, previsto solo ogni 107 anni, rappresenta una rara occasione per osservare un cielo insolito e straordinario. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chi desidera vivere un’esperienza scientifica e naturale fuori dal comune.

P er gli appassionati di astronomia c'è già una data da segnare: 2 agosto 2027. Poco dopo mezzogiorno, il cielo offrirà uno spettacolo che molti astronomi definiscono già come l'evento solare del secolo. Non sarà una semplice eclissi solare totale, ma un'esperienza quasi irripetibile: il Sole verrà completamente oscurato dalla Luna per ben 6 minuti e 23 secondi. Un intervallo di buio totale così lungo da far emergere le stelle in pieno giorno, far calare sensibilmente la temperatura dell'aria e ammantare il paesaggio di un crepuscolo irreale. Eclissi di Sole: quanto influisce sui segni zodiacali?.

