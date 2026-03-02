L’Iran lancia i ‘pezzi pregiati’ dell’arsenale | in campo i missili Kheibar Khorramshahr-4 Ipersonici a lungo raggio | le caratteristiche

Il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran ha annunciato di aver lanciato missili balistici Kheibar, conosciuti anche come Khorramshahr-4, rivendicando una nuova azione contro Israele. I missili, descritti come pezzi pregiati dell’arsenale iraniano, sono di lunga gittata e ipersonici. L'evento si è verificato il 2 marzo 2026 e riguarda l’impiego di missili nel contesto di una operazione militare.

Roma, 2 marzo 2026 - Il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran (i pasdaran), rivendicando una nuova ondata di missili contro Israele, hanno riferito di aver usato missili balistici Kheibar, noti anche come Khorramshahr-4. In una dichiarazione citata dalla televisione di Stato iraniana, i pasdaran hanno affermato che "tra gli obiettivi c'erano il complesso governativo del regime sionista a Tel Aviv e centri militari e di sicurezza di Haifa". I Kheibar, missili di quarta generazione, sono tra i pezzi pregiati dell'arsenale di Teheran: ipersonici a lungo raggio, hanno una gittata fino a 2.000 chilometri (Israele dista 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

