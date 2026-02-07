L’Iran ha annunciato di essere aperto a un nuovo accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. Le due parti hanno concordato di incontrarsi presto, forse già la prossima settimana, per cercare di trovare un’intesa che rassicuri entrambe le parti. Tuttavia, l’Iran avverte che se dovessero essere attaccati, reagirà. La situazione rimane tesa, ma entrambi i Paesi cercano di avvicinarsi con i colloqui.

L’ Iran si dice pronto a raggiungere un accordo “rassicurante” con gli Stati Uniti sul nucleare e conferma di aver concordato con Washington un nuovo round di colloqui da tenersi a breve, probabilmente già la settimana prossima. Nuovo round di colloqui già nei prossimi giorni Teheran conferma quindi l’avvio di un nuovo passaggio negoziale con gli Usa, in un tentativo di riaprire il dialogo sul dossier nucleare. L’avvertimento: “Risposta rapida a qualsiasi aggressione” Ma l’Iran avverte che resta pronto a fornire una risposta decisa e rapida a qualsiasi minaccia, aggressione o errore di calcolo da parte dei nemici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran: “Sì all’accordo sul nucleare con gli Usa, ma se ci attaccano reagiremo”

Donald Trump torna a provarci con l’Iran.

L'eventuale escalation tra Stati Uniti e Iran potrebbe influenzare il prezzo della benzina in Italia.

Iran in allerta: portaerei USA pronta ad attaccare, il mondo trattiene il fiato

