Fiorentina-Inter 1-1 RETI: 1'pt Esposito, 31'st Ndour FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6.5; Dodo 6, Pongracic 5.5, Ranieri 5, Gosens 6; Fagioli 6.5 (46'st Comuzzo sv); Parisi 6 (23'st Harrison 6), Ndour 6.5, Brescianini 6.5, Gudmundsson 5.5 (46'st Fabbian); Kean 5.5 (40'st Piccoli sv) In panchina: Lezzerini, Christensen, Kouadio, Rugani, Balbo, Fazzini, Piccoli Allenatore: Vanoli 6.5. INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Bisseck 6, Akanji 6.5, Carlos Augusto 6 (1'st Acerbi 6); Dumfries 6 (40'st Luis Henrique sv.), Barella 6.5 (37'st Susi sv), Calhanoglu 6.5 (23'st Frattesi 6), Zielinski 6, Dimarco 6; Thuram 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Inter si fa riacciuffare dalla Fiorentina (1-1): il Milan risale a -6, Napoli a -7

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