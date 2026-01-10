Balotelli fa fuori la Juve dalla corsa scudetto | L’Inter ha qualcosa in più mentre su Milan e Napoli penso questa cosa
Mario Balotelli ha dichiarato che l’Inter ha un vantaggio nella corsa scudetto, mentre per Milan e Napoli ha espresso un’opinione diversa. Le sue parole riflettono una valutazione realistica dello stato attuale del campionato, evidenziando le forze in gioco e le aspettative per le prossime partite. Un commento che si inserisce nel dialogo sulle possibilità di successo delle principali squadre italiane in questa stagione.
Mario Balotelli ha praticamente fatto fuori la Juventus dalla corsa scudetto. Vediamo che cosa ha detto sul tema, citando Inter, Milan e Napoli. Tutto il movimento calcistico italiano saluta, forse definitivamente, uno dei protagonisti più chiacchierati dell’ultimo decennio. È un Mario Balotelli sorridente e carico quello intercettato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, pronto a imbarcarsi per Dubai e iniziare la sua nuova avventura con l’ Al Ittifaq. L’attaccante classe ’90 lascia l’Europa per sposare il ricco progetto del club saudita. “ Bel progetto, fa caldo lì e qui invece fa freddo, non vedo l’ora”, ha esordito SuperMario, non rinunciando alla sua proverbiale ironia e lanciando una sfida a distanza: “ Sono ancora più forte degli altri “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
