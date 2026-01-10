Balotelli fa fuori la Juve dalla corsa scudetto | L’Inter ha qualcosa in più mentre su Milan e Napoli penso questa cosa

Mario Balotelli ha dichiarato che l’Inter ha un vantaggio nella corsa scudetto, mentre per Milan e Napoli ha espresso un’opinione diversa. Le sue parole riflettono una valutazione realistica dello stato attuale del campionato, evidenziando le forze in gioco e le aspettative per le prossime partite. Un commento che si inserisce nel dialogo sulle possibilità di successo delle principali squadre italiane in questa stagione.

