L'Inter si fa male da sola Barella regala il pari alla Fiorentina Milan e Napoli sorridono

I nerazzurri vanno in vantaggio con Pio Esposito, sfiorano il raddoppio poi la luce si spegne e subiscono la Viola. Nella ripresa arriva la rete dell'1-1 di Ndour. Kean e Gudmundsson sfiorano addirittura il colpo del ko. De Gea salva tutto nel recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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