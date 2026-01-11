Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan contro la Fiorentina | Ci mancano 34 36 punti

Dopo il pareggio con la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha commentato con realismo la situazione del Milan, sottolineando che mancano ancora tra i 34 e i 36 punti per raggiungere la qualificazione in Champions League. L’allenatore mantiene un approccio pragmatico, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare per migliorare la posizione in classifica e raggiungere gli obiettivi stagionali.

