Boxe Imane Khelif insiste | Non sono trans poi rivela | Feci trattamento ormonale prima di Olimpiadi Parigi 2024 per abbassare testosterone

Imane Khelif ha deciso di parlare chiaramente. Dopo settimane di polemiche, l’atleta ha ribadito di non essere trans e ha spiegato di aver preso un trattamento ormonale prima di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. La sua posizione ha scatenato reazioni e discussioni nel mondo della boxe e non solo.

Imane Khelif è stata accusata da politici e personaggi pubblici di essere un'atleta transgender, ma non solo. Anche un referto medico lo aveva rivelato Imane Khelif insiste nel respingere le accuse di essere un'atleta transgender. La pugile algerina, campionessa olimpica a Parigi 2024, ribadi.

