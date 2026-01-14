Futsal A2 i rossoblù osserveranno adesso il turno di riposo L’Imolese perde a Prato con un punteggio tennistico Il gol finale di Cioccia è solo un piccolo sorriso
Nella partita di Futsal A2, l’Imolese ha subito una pesante sconfitta a Prato, con un punteggio di 6-1. Il gol di Cioccia rappresenta un piccolo segnale di reazione in una gara dominata dagli avversari. I rossoblù osserveranno ora un turno di riposo, in attesa di riprendere il campionato con rinnovata determinazione.
PRATO 6 IMOLESE FUTSAL 1 PRATO: Cerri, Del Greco, Benassai, Panchetti, Bellocci, Ciardelli, Fazzini, Berti, Giannatasio, Barbero, Garcia Martini. All. Pullerà. IMOLESE FUTSAL: Fanile, Bussi, Nicocelli, Santoro, Savio, Kakà, Bulgarelli, Cioccia, Ocharan, Ghebreselassie, Pazetti, Lazzarini. All. Rinaldi. Arbitri: Cattaneo e Puzzonia Cronometrista: Rudaj. Reti. 14’pt aut. Pazetti, 19’pt Bellocci, 3’st Berti, 13’ st Martini, 14’st Berti, 16’st Berti, 17’st Cioccia. Note: ammoniti Kakà, Ocharana, Nicocelli, Savio, Bellocci Il ritorno in campo dopo la sosta natalizia non porta in dote belle notizie all’Imolese Futsal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pioppo Futsal in trasferta a Trapani: match importante per riprendere il cammino dopo la sconfitta casalinga e il turno di riposo
Leggi anche: Serie A2, piove sul bagnato. Mazzola sotto i ferri, tornerà solo in primavera. La Fortitudo si spegne in volata. E Caja adesso perde pure Harris
WARM UP #sambcalcioa5 #cerretodesi #futsal #rossoblù #finals facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.