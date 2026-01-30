comelit acquista ritto storico marchio tedesco della videocitofonia e rafforza la propria presenza in europa

Comelit ha ufficialmente acquisito Ritto, il marchio tedesco noto per i sistemi di videocitofonia. L’operazione, che prevede l’acquisto del 100%, permette all’azienda bergamasca di rafforzare la sua presenza in Europa. La notizia arriva mentre Comelit espande le sue attività nel settore dell’edilizia residenziale, terziaria e commerciale.

Bergamo, 30 gennaio – Comelit Group annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 100% di Ritto attraverso un’operazione di M&A, storico marchio tedesco specializzato in sistemi di videocitofonia per l’edilizia residenziale, terziaria e commerciale. L’accordo per l’acquisizione del marchio Ritto da Schneider Electric è stato appena firmato, mentre il closing dell’operazione è previsto entro luglio 2026 e rimane soggetto alle consuete condizioni di chiusura. L’acquisizione è stata realizzata interamente in autofinanziamento, a conferma della solidità finanziaria di Comelit Group e della sostenibilità del suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Newsagent.it

